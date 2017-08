Frankfurt - Anlageziel des Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fonds (ISIN LU0300738514/ WKN A0MR8K) ist langfristiges Kapitalwachstum, so die Experten von Franklin Templeton.Der Fonds investiere vorwiegend in Aktien und Hinterlegungsscheine von kleinkapitalisierten Unternehmen (Small Caps), die in den Schwellenländern ansässig seien oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben würden oder die eine wesentliche Beteiligung in kleinkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in den Schwellenländern halten würden.

