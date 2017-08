Der Automobilzulieferer Hella (ISIN: DE000A13SX22) will auf der Hauptversammlung am 28. September 2017 eine Dividende in Höhe von 0,92 Euro je Aktie vorschlagen (Vorjahr: 0,77 Euro je Aktie), wie der Konzern aus dem MDAX am Donnerstag mitteilte. Dies entspricht einer Steigerung des Ausschüttungsbetrags um 19,5 Prozent auf insgesamt 102 Millionen Euro (Vorjahr: 86 Millionen Euro). Auf Basis des aktuellen Börsenkurses ...

