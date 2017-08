WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus bleibt auch das achte Jahr in Folge auf Rekordkurs. Ein sehr starker Juni mit einem Übernachtungsplus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat hat für das erste Halbjahr ein Wachstum von 3 Prozent gebracht. In den ersten sechs Monaten zählten die Betriebe mit mehr als zehn Schlafgelegenheiten 205,1 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. 36,7 Millionen der Übernachtungen entfielen auf Besucher aus dem Ausland (+3 Prozent). 2016 hatte der Deutschland-Tourismus das siebte Rekordjahr in Folge verzeichnet./ceb/DP/stb

ISIN DE000TUAG000 GB00B1VYCH82

AXC0110 2017-08-10/08:43