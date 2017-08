Lieber Leser,

Tesla hatte am 2. August die Ergebnisse per Q2 2017 veröffentlicht. Diese sind über den Erwartungen der Analysten ausgefallen und bewirkten eine Erholung in der Aktie. Zuvor hatte die Aktie deutlich korrigiert, da man sich aus Anlegersicht Sorgen über die Nachfrage nach dem Modell 3 gemacht hatte und die Konkurrenz immer lauter bezüglich eigener Pläne im E-Mobilitätsbereich wird. Per Q2 2017 hatte Tesla einen Umsatz auf GAAP-Basis von 2,8 Mrd. US-Dollar verzeichnet und damit ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...