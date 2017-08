FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das jüngste Zahlenwerk von Thyssenkrupp ist am Donnerstag am Aktienmarkt auf positive Resonanz gestoßen. Die Papiere des Industrie- und Stahlkonzerns rückten vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um rund 1,5 Prozent vor gemessen am Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

Die Kennziffern für das dritte Geschäftsquartal seien etwas besser als erwartet, schrieb Analyst Alessandro Abate von der Berenberg Bank in einer ersten Reaktion. Der Fokus liege nun aber auf dem möglichen Zusammenschluss des europäischen Stahlgeschäfts mit dem von Tata Steel.

Ein Händler sagte, der Markt warte hier auf eine Lösung. Diese müssten die Essener nun liefern./ajx/stb/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007500001

AXC0113 2017-08-10/08:48