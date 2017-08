Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 56 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller zeige das stärkste Wachstum innerhalb der Branche, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Studie vom Donnerstag. Mit dem organischen Umsatzplus habe Symrise die Konkurrenten Givaudan und IFF im zweiten Quartal erneut übertrumpft, was sich auch in Zukunft fortsetzen sollte. Allerdings dürften steigende Rohstoffkosten im laufenden Jahr weiter für Gegenwind sorgen./gl/zb Datum der Analyse: 10.08.2017

