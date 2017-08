Die Aktie von Tesla (WKN:A1CX3T) machte am 8. August einen Sprung nach oben. Grund dafür war das Upgrade des Analysten Bill Selesky von Argus Research, der das Rating von Halten auf Kaufen hochgestuft hatte, während er gleichzeitig ein ambitioniertes Kursziel von 444 US-Dollar festgelegt hatte.



Der Analyst spricht von einer starken Nachfrage für das Model 3 als wichtigsten Grund für diese Hochstufung. Immerhin bekommt Tesla fast 1.800 Neubestellungen pro Tag seit der Veröffentlichung des Fahrzeugs am 28. Juli. Diese Zahlen teilte das Unternehmen im Brief an die Aktionäre für Q2.



Selesky freut sich, dass Tesla ein solches Interesse für seine Produkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...