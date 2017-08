Malvern Panalytical meldete heute, dass das Unternehmen mit der Einführung der Portfoliomanagement-Lösung FLIGHTMAP von Bicore den nächsten Schritt hin zur Portfolio-Exzellenz unternommen hat. Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der EY-Division Financial Accounting Advisory Services (EY FAAS) verwirklicht, die eine besondere Partnerschaft mit Bicore pflegt, dem Anbieter von FLIGHTMAP.

Die Implementierung wurde vor drei Monaten bei Malvern Panalytical gestartet. Jetzt erfolgt die Live-Schaltung. Malvern Panalytical bietet Lösungen für die chemische, physische und strukturelle Analyse einer Vielzahl verschiedener Materialien. Die Kunden des Unternehmens sind in praktisch allen Märkten zu finden, darunter Baumaterialien, Metalle, Bergbau, Nahrungsmittel, Pharma, Kosmetik, Polymere, Öle, Kunststoffe, Halbleiter, Nanomaterialien und viele weitere in verschiedenen Branchen und Forschungsgebieten. Das Unternehmen gehört zur Spectris-Unternehmensgruppe.

"Mit diesem Programm bringen wir unser Portfoliomanagement auf die nächste Stufe", so Pieter de Groot, Vice President für Marketing, der diese funktionsbereichsübergreifende Initiative zusammen mit der Forschungs- und Entwicklungs- sowie der Finanzabteilung leitet. Das neu fusionierte Unternehmen Malvern Panalytical in England und den Niederlanden ist das erste Unternehmen der Spectris-Gruppe, das FLIGHTMAP anwendet. Die Portfolio-Analysen und die Bereitstellung werden vom Geschäftsbereich Financial Accounting and Advisory Services (FAAS) von EY geleitet.

EY ging die Partnerschaft mit Bicore basierend auf der gemeinsamen Philosophie ein, die darauf beruht, dass Software-unterstützte Beratungsdienste und Portfoliomanagement-Praktiken den Kunden der Unternehmen beträchtliche Vorteile bieten, so EY-Partner Bert Steens. EY-Partnerin und FAAS-Führungskraft Andrea Vogel bestätigt dies. "Die Partnerschaft begann 2015 und wurde in letzter Zeit zu einem langfristigen Vertrag zur Kooperation beim strategischen Portfoliomanagement über verschiedene EY-Kunden hinweg weiterentwickelt. Dabei fokussieren wir uns besonders auf die Sektoren Industrie und Immobilien. Die Portfoliomanagement-Funktionen von FLIGHTMAP bieten EY eine einzigartige Plattform zur Lieferung von Portfolio-Entscheidungsunterstützung, Intelligence und Professional Services in diesen Kernsektoren."

Bicore-Partner Arthur Leijtens fügt hinzu: "Ich schätze die Expertise von EY und die hervorragenden globalen Lieferkapazitäten des Unternehmens. Indem Investitions-, Buchführungs- und Kontrollperspektiven für Innovationsportfolios geboten werden, sorgt dies für eine Wertschöpfung durch die Verwendung von FLIGHTMAP für die Kunden von EY. Die Tatsache, dass der Wert der Partnerschaft durch Malvern Panalytical anerkannt wird, bestätigt die strategische Entscheidung für beide Partner."

Über FLIGHTMAP

FLIGHTMAP ist die Flagship-Portfoliomanagement-Lösung von Bicore. Sie ist seit 2010 auf dem Markt und wurde von wichtigen Industrie-, Forschungs- und öffentlichen Organisationen für die strategische Entscheidungsunterstützung in Bezug auf deren Portfolios angenommen. Bicore ist ein reifes Unternehmen mit Sitz im niederländischen Eindhoven und auf Portfoliomanagement spezialisiert. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Consulting-, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsfirmen zusammen, um seinen wachsenden internationalen Kundenstamm zu bedienen.

