Nachdem sich die Aktie von Evotec nach ihrer monatelangen Rallye-Bewegung zuletzt eine kurze Verschnaufpause gegönnt hatte, geht es bei dem Wert am heutigen Donnerstag bereits wieder kräftig nach oben. Grund sind die starken Halbjahreszahlen. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr um 37 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs auf 103,4 Millionen Euro. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf drei Faktoren zurückzuführen: die sehr gute Performance des Basisgeschäfts, den Cyprotex-Beitrag (wurde im Dezember 2016 übernommen aus dem DMPK (Drug metabolsim & pharmacokinetics)-Geschäft (12,3 Millionen Euro) und höhere Meilensteinerreichungen. Die Umsätze aus Meilensteinen, Abschlagszahlungen und Lizenzen sind mit 13,3 Millionen Euro gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs (H1 2016: 6,9 Millionen Euro) stark angestiegen und beinhalten im Wesentlichen Meilensteine aus den Allianzen mit Bayer in den Bereichen Endometriose und Nierenerkrankungen und mit Sanofi im Bereich Diabetes. Die erhöhten Meilensteinerreichungen wirkten sich darüber hinaus positiv auf die Bruttomarge in den ersten sechs Monaten 2017 aus, die sich auf 35,8 Prozent erhöhte (H1 2016: 34,5 Prozent).

