Spearmint erwirbt Vanadiumkonzession in der kanadischen Provinz Quebec

10. August 2017

Spearmint Resources Inc. (SRJ oder das Unternehmen) (SRJ-TSX.V) (SPMTF-OTCBB) (A2AHL5--FWB) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen eine Beteiligung von 100 Prozent an einer (1) weiteren Vanadiumkonzession in unmittelbarer Nähe zu Lac Chibougamau (Quebec) erworben hat. Diese Vanadiumkonzession besteht aus 21 Konzessionseinheiten mit einer Grundfläche von insgesamt etwa 2.878 Acres (1.165 Hektar). Diese neue Konzession ergänzt die vier (4) Vanadiumkonzessionen, die am 14. Juni 2017 erworben wurden. Die Vanadiumkonzessionen Chibougamau, die nun 5 Konzessionen umfassen, befinden sich allesamt im aussichtsreichen Bergbaugebiet Lac Chibougamau.

James Nelson, President von Spearmint, sagte dazu: Vanadium steht weiterhin im Blickfeld des Marktes, da Batteriespeichertechnologien auf Vanadiumbasis an Dynamik gewinnen. Wir freuen uns sehr, unseren Grundbesitz in einem der bekanntesten Vanadiumgebiete Kanadas deutlich auszubauen. Diese weiteren Konzessionen grenzen an das Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen), das Vanadiumprojekt Lac Dore von Vanadiumcorp Resource Inc. (VRB-TSX.V) und das Vanadiumprojekt Mont Sorcier von Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSX.V). Mit dem Erwerb dieser Konzessionen erweitert Spearmint seinen Grundbesitz im Herzen der Vanadiumregion im Bergbaugebiet Chibougamau deutlich. Wir sind optimistisch darüber, was wir im Zuge zukünftiger Explorationsprogramme entdecken könnten. Wir wollen die Arbeiten in Kürze aufnehmen und freuen uns darauf, in einem der bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt tätig zu werden.

Spearmint hat vor Kurzem ebenfalls eine Beteiligung von 100 Prozent an vier unabhängigen Goldkonzessionen im Goldgebiet Golden Triangle in British Columbia erworben. Diese neuen Konzessionen grenzen unmittelbar an GT Golds Konzession Tatogga Lake.

Spearmint Resources Inc. ist ein kanadisches Junior-Rohstoffexplorationsunternehmen, das auf die aggressive Erkundung von erstklassigen Minerallagerstätten ausgerichtet ist. Spearmints Goldprojekte umfassen zwei Schwerpunktgebiete in British Columbia: die Goldkonzessionen Golden Triangle, die aus vier unabhängigen Konzessionen mit 4.095 Acres Grundfläche bestehen und an ein Projekt von GT Gold Corp (GTT.v) grenzen; und die Konzessionen Gold Mountain, die aus drei unabhängigen Konzessionen mit 1.245 Acres Grundfläche bestehen und an ein Projekt von Barkerville Gold Mines (BGM.v) grenzen. Spearmints Vanadiumkonzessionen Chibougamau, die fünf unabhängige Konzessionen mit 9.735 Acres Grundfläche umfassen, grenzen an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen), das Projekt von Vanadiumcorp Resource Inc. (VRB-TSX.V) und das Vanadiumprojekt von Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSX.V). Spearmints Lithiumprojektportfolio umfasst die Lithiumkonzessionen Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit 800 Acres Gesamtfläche unmittelbar neben dem Projekt von Pure Energy Minerals (PE.v) bestehen, und drei Lithiumprojekte in Quebec: die 4.485 Acres große Lithiumkonzession Pressiac, die 524 Acres umfassende Lithiumkonzession Whabouchi und die 2.636 Acres große Lithiumkonzession Whabouchi Lakes West.

