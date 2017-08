Düsseldorf - Die tschechische Statistikbehörde hat gestern die Daten zur Entwicklung der allgemeinen Verbraucherpreise im Juli bekannt gegeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Demnach hätten sich die Preissteigerungen im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 2,5% belaufen. Nach einem Juni-Wert von 2,3% sei im Vorfeld mehrheitlich mit einer Teuerung von ebenfalls 2,3% gerechnet worden. Der Preisanstieg liege zudem wiederum über dem Ziel der Nationalbank von 2%. Bereits seit dem Herbst vergangenen Jahres würden die Verbraucherpreise in der Jahresrate sukzessive auf Niveaus um 2% steigen. Als Preistreiber hätten sich im Berichtsmonat die Ausgaben für "Nahrungsmittel und nicht-alkoholische Getränke" mit einer Jahresrate von 5,8% erwiesen. In dieser Kategorie hätten die Tschechen vor allem für frische Eier, Milch und Butter tiefer in die Taschen greifen müssen.

