Köln - Der Sauren Global Defensiv (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) erzielte im Juli eine Wertsteigerung in Höhe von 0,1%, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten sei die Umlaufrendite in Deutschland im Monatsultimovergleich von 0,25% auf 0,30% angestiegen. Der REX-Performanceindex habe sich nur unwesentlich verändert. Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen hätten im Juli Wertzuwächse verbucht. Das Wertentwicklungsspektrum der flexiblen Rentenfonds des Portfolios habe zwischen einer Wertminderung in Höhe von 0,2% und einer Wertsteigerung in Höhe von 0,4% gelegen, wobei die Mehrzahl der Fonds ein positives Ergebnis erzielt habe.

