Der Rohstoffhändler Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) zahlt für das Geschäftsjahr 2016 wieder eine Dividende (0,07 US-Dollar) aus, wie bereits Ende Februar mitgeteilt wurde. Die Zahlung erfolgt in zwei Tranchen zu je 0,035 US-Dollar. Die erste Zahlung erhielten die Aktionäre am 31. Mai 2017. Die zweite Tranche soll nun am 26. September 2017 ausgeschüttet werden (Record day: 8. September 2017), wie der ...

