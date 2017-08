ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Das Gütesiegel "Made in Germany" ist in Gefahr. Der Abgasskandal belastet dabei nicht nur die Autoindustrie. Warum die deutsche Wirtschaft bereits seit längerem unter ihrer glänzenden Oberfläche erodiert, erläutert Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.