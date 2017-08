Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Royal Dutch Shell -0,02% auf 2213, davor 11 Tage im Plus (7,56% Zuwachs von 2058 auf 2213,5), BP Plc -0,49% auf 468,85, davor 7 Tage im Plus (6,2% Zuwachs von 443,65 auf 471,15), GFT Technologies -2,68% auf 16,37, davor 7 Tage im Plus (7,82% Zuwachs von 15,6 auf 16,82), Manitowoc 0% auf 7,8, davor 6 Tage im Plus (36,6% Zuwachs von 5,71 auf 7,8), Deutsche Pfandbriefbank -2,01% auf 11,45, davor 6 Tage im Plus (4,85% Zuwachs von 11,14 auf 11,69), O2 -1,18% auf 4,623, davor 6 Tage im Plus (7,12% Zuwachs von 4,37 auf 4,68), AT&S-1,94% auf 12,11, davor 6 Tage im Plus (10,17% Zuwachs von 11,21 auf 12,35), Lufthansa -1,92% auf 19,665, davor 6 Tage im Plus (10,32% Zuwachs von 18,18 auf 20,05), DMG Mori Seiki -0,27% auf 51,67, davor 6 Tage im Plus (3,77%...

