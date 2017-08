Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Onlinemodehändler Zalando hat sein Wachstumstempo im Sommergeschäft bei knapp über 20 Prozent gehalten, allerdings fiel die bereinigte Gewinnmarge im zweiten Quartal mit 7,4 Prozent unter das Niveau des Vorjahres. Im Textilhandel sind das zweite und das vierte Quartal üblicherweise die stärksten. Unter dem Strich blieb ein den Aktionären zuzurechnender Überschuss von 44,9 Millionen Euro, das sind 5 Millionen weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wurde präzisiert.

Zalando führte den Rückgang beim Ergebnis unter anderem auf höhere Logistikkosten zurück. Investiert worden sei in schnellere Lieferungen und Retouren sowie zusätzliche Kapazitäten und Automatisierung an verschiedenen Standorten. Verbesserte Marketingkosten hätten diese Belastungen nicht vollständig kompensieren können.

Vor drei Wochen hatte Zalando bereits Eckdaten veröffentlicht. Treiber des starken Wachstums waren erneut steigende Nutzerzahlen. 21,2 Millionen aktive Kunden verzeichnete das Unternehmen im zweiten Jahresviertel, rund 800.000 mehr als im Quartal davor. Die durchschnittliche Bestellung fiel mit 64,50 Euro allerdings etwas geringer aus als im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt hat das Handelsunternehmen in diesem Jahr bisher 130 Millionen Euro investiert. Bis zum Jahresende sollen es rund 250 Millionen Euro werden. Vorstandschef Rubin Ritter kündigte den Bau von zwei großen Logistikzentren in Polen und Italien an, sowie weitere lokale Zentren bei Berlin, Mailand, Paris und Stockholm.

"Wir sind davon überzeugt, dass Wachstum die richtige Strategie für uns ist, den Unternehmenswert von Zalando zu steigern", sagte Ritter.

Zalando präzisierte seine Jahresprognose. Danach soll das Umsatzwachstum in der oberen Hälfte der angepeilten Spanne von 20 bis 25 Prozent landen, während die bereinigte EBIT-Marge in der unteren Hälfte der Spanne von 5,0 bis 6,0 Prozent gesehen wird.

