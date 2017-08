Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Evans plädiert für Vorsicht bei nächster Zinserhöhung

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles L. Evans, hat die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im September auf eine Erhöhung der Leitzinsen verzichtet, dafür aber mit dem Abbau ihrer Bilanz beginnt. Man müsse sehr vorsichtig sein, wenn es um die Erwartung weiterer Zinsschritte geht, sagte Evans, der im Offenmarktausschuss der US-Notenbank im laufenden Jahr stimmberechtigt ist. Er schloss sich damit der Meinung anderer Fed-Vertreter an, die davor gewarnt hatten, trotz der niedrigen Inflation die Zinsen weiter anzuheben.

Ifo: Weltwirtschaft erholt sich im 2. Halbjahr mit schwächerem Tempo

Die Erholung der Weltwirtschaft wird sich nach Einschätzung des Münchener Ifo-Instituts im zweiten Halbjahr 2017 abschwächen. Wie das Ifo-Institut im Ergebnis des World Economic Survey für das dritte Quartal mitteilte, beurteilten die befragten Experten die aktuelle Wirtschaftslage zwar deutlich positiver als noch im April, ihre optimistischen Erwartungen für die kommenden Monate nahmen sie aber etwas zurück. "Die Erholung der Weltwirtschaft dürfte sich im zweiten Halbjahr 2017 mit etwas abgeschwächtem Tempo fortsetzen", folgern die Konjunkturforscher.

Frankreichs Industrieproduktion sinkt stärker als erwartet

Frankreichs Industrieproduktion hat sich im Juni schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Insee sank sie gegenüber dem Vormonat um 1,1 (Vormonat: plus 1,9) Prozent und lag um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf Monatssicht um 0,5 Prozent prognostiziert.

USA und Nordkorea setzen Säbelrasseln im Atomstreit fort

Trotz Warnungen vor einer militärischen Eskalation des Konflikts setzen die USA und Nordkorea ihre Kriegsrhetorik fort. US-Verteidigungsminister James Mattis warnte Pjöngjang, vor allen "Aktivitäten, die zum Ende des Regimes und zur Vernichtung seines Volkes führen würden". Nordkorea erklärte seinerseits am Donnerstag, US-Präsident Donald Trump verstehe nur "absolute Stärke" und präzisierte die Pläne für einen Raketenangriff nahe dem US-Außenposten Guam im Pazifik.

Unternehmensinsolvenzen im Mai um 1,6 Prozent über Vorjahr

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland hat im Mai um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahrsmonats gelegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) meldeten 1.764 Unternehmen Insolvenz an. Im Wirtschaftsbereich Handel (einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) gab es mit 296 Fällen die meisten Unternehmensinsolvenzen. 290 Insolvenzanträge stellten Unternehmen des Baugewerbes. Im Wirtschaftsbereich Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen wurden 227 Insolvenzanträge gemeldet.

Vier Jahre Haft für Anhänger von Kreml-Kritiker Nawalny

Ein russisches Gericht hat einen Anhänger von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zu vier Jahren Haft verurteilt. Andrej Kosych habe gestanden, bei einer Demonstration am 26. März zwei Polizisten geschlagen und getreten zu haben, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch. Daher habe ihn ein Moskauer Bezirksgericht zu vier Jahren Straflager verurteilt.

Wahlkommission in Kenia weist Betrugsvorwürfe der Opposition zurück

Die Wahlkommission in Kenia hat Vorwürfe der Opposition zurückgewiesen, es habe einen Hackerangriff zugunsten der Regierungspartei gegeben. Weder vor, während, noch nach der Wahl habe es einen Angriff von außen oder innen auf das gesicherte System gegeben, sagte der Exekutivdirektor der Wahlkommission, Ezra Chiloba, am Mittwochabend.

US-Finanzministerium beschuldigt Fußballstar Márquez des Drogenhandels

Das US-Finanzministerium hat schwere Vorwürfe gegen Fußballstar Rafael Márquez erhoben. Der Kapitän der mexikanischen Nationalmannschaft sei eine der Schlüsselfiguren des Drogenkartells von Raúl Flores Hernández, erklärte das Ministerium am Mittwoch. Der 38-Jährige zähle zu einem Kreis von 22 Personen, die ebenso wie 43 Firmen auf einer Sanktionsliste stünden.

GROßBRITANNIEN

RICS-Hauspreisindex Juli +1 (Juni: +7)

RICS-Hauspreisindex Juli PROGNOSE: +10

JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Juni -1,9% (PROG: +4,3%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Juni -5,2% gg Vj

MALAYSIA

Industrieproduktion Juni +4,0% (PROG: +3,0%) gg Vorjahr

NEUSEELAND

Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

NORWEGEN

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli +0,3% gg Vm

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli +1,2% gg Vj

Verbraucherpreise Juli +0,3% gg Vm, +1,5% gg Vj

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.