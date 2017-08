Düsseldorf - Nach einem schwierigen 1. Halbjahr 2017 hat der Ölpreis-Future mittlerweile die Anfang Juli anvisierte Rückkehr in den Haussetrend seit August 2016 (akt. bei 49,10 USD) nachhaltig vollzogen und ist in den Bereich der 38-Wochen-Linie (akt. bei 52,34 USD) vorgedrungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Den vollständigen Artikel lesen ...