Der harte Preiskampf und branchenfremde Konkurrenz machen den Rückversicherern zu schaffen. Trotzdem verzeichnet Hannover Rück einen Gewinnsprung. Die deutsche Branchengrößte schlägt sich vorerst besser als die Rivalen.

Für Ulrich Wallin als Norddeutschen sind Stürme ein vertrautes Terrain. Dennoch dürfte der 63-jährige Vorstandschef des drittgrößten Rückversicherers der Welt, der Hannover Rück, nichts dagegen haben, dass er im ersten Halbjahr mit ihnen beruflich kaum in Berührung kam. Denn das überraschend gute Ergebnis der Niedersachsen lässt sich auch auf die niedrige Schadensquote nach Naturkatastrophen zurückführen, wie Finanzvorstand Roland Vogel am Donnerstag in einer Telefonkonferenz erläuterte.

Unter dem Strich verdiente die Hannover Rück im zweiten Quartal 270 Millionen Euro - ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Der Rivale des Weltmarktführers Munich Re übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen weiter einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro an. "Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, vielleicht sogar etwas mehr als zufrieden", resümierte Vogel. Die Hannover Rück stellte vor diesem Hintergrund eine erneute Sonderdividende in Aussicht. "Alle Bedingungen sind dafür zum derzeitigem Zeitpunkt erfüllt", betonte Vogel.

Der Versicherer aus der niedersächsischen Landeshauptstadt schlug sich damit im ersten Halbjahr besser als der große Konkurrent Swiss Re und verringerte auch die Schlagdistanz zum Rivalen Munich Re.

Bereits 2016 fuhren die Niedersachsen dank geringer als erwartet ausgefallener Großschäden mit 1,17 (2015: 1,15) Milliarden Euro das fünfte Rekordergebnis in Folge ein. Für das laufende Jahr traut sich die Hannover Rück trotz der harten Konkurrenz und der niedrigen

