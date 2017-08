Unterföhring - Noch in diesem Sommer können Schweizer Sportfans das komplette Sportangebot von Sky auch in der deutschsprachigen Schweiz verfolgen: Sky Deutschland startet am 17. August Sky Sport im Alpenland. Mit dem eigenen Sky Angebot lassen sich alle Sportarten, für die Sky auch die Rechte in Deutschland und Österreich hält wie z.B. die Bundesliga, UEFA Champions League, Handball, Tennis, Formel 1 und Golf, auch in der Schweiz über Web (mit PC & Mac) und iOS-&-Android-App für Smartphones und Tablets (inklusive AirPlay & Chromecast) streamen. In den kommenden Monaten wird es auch eine App für Smart TVs und Apple TV geben sowie bis Ende des Jahres auch auf den TV-Plattformen von Sunrise, Swisscom and UPC implementiert sein. Sky Sport ...

