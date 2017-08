Vorführung eines umfassenden Ansatzes für den Handel unter MiFID II -

FlexTrade (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Ordermanagementsystemen, meldete heute die Eröffnung einer Website mit einer "Best Execution"-Plattform. Hier wird der neue umfassende Ansatz des Unternehmens vorgeführt, mit dem die bestmögliche Ausführung Best Execution über den gesamten Handelszyklus geplant, überwacht und nachgewiesen werden soll.

Andy Mahoney, Head of Sales bei FlexTrade UK Ltd. in London, sagte dazu:

"Unser FlexTRADER EMS ist für die beste Ausführung gebaut. Im Vorfeld der MiFID II haben wir unser Integrationsprogramm für Drittpartien zusammengebracht und auf festverzinsliche Wertpapiere erweitert. Außerdem wurde unsere TCA-Anwendung, FlexTCA, optimiert, um die unseres Erachtens beste Ausführung über alle Anlageklassen bereitzustellen."

Im Mittelpunkt der Website steht der bestehende Handelsrahmen von FlexTrade, der den Kunden einen maßgeschneiderten Ablauf bietet, um ihnen die beste Ausführung zu ermöglichen. Dieser Arbeitsablauf stellt den Handeltreibenden Daten aus Transaktions- und Marktquellen sowie Markt-Intelligence von integrierten Drittparteien bereit. Gleichzeitig wird der vollständige Handel in Echtzeit erfasst, damit später Daten zur Analyse vorliegen.

Darüber hinaus bietet die Website relevante Nachrichten und Inhalte bezüglich der MiFID-II-Gesetzgebung, beispielsweise die maßgeschneiderte FlexTrade-Lösung für MiFID-II-Compliance, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Anreizen und informative Blog-Updates.

Besuchen Sie die FlexTrade-Website mit der Best-Execution-Plattform unter bestexecution.flextrade.com

Über FlexTrade Systems, Inc.

FlexTrade Systems, Inc. wurde 1996 gegründet und hat sich mit der Einführung maklerneutraler algorithmischer Handelsplattformen für Aktien, Devisen und börsennotierte Derivate als Branchenpionier etabliert. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien verfügt FlexTrade über einen weltweiten Kundenstamm, der mehr als 200 kauf- und verkaufsseitige Firmen umfasst, darunter zahlreiche der größten Hedgefonds, Vermögensverwalter, Rohstoffhandelsberater, Investmentbanken und institutionellen Broker. Weitere Informationen über FlexTrade Systems finden Sie unter www.flextrade.com.

