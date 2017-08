Das Unternehmen nimmt anlässlich der jährlichen Red Dot Gala in Essen die Auszeichnung für innovatives Design entgegen



Arnsberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Das Paramon® OP- Integrationssystem wurde mit dem renommierten Red Dot Award in der Kategorie Product Design - Life Sciences and Medicine ausgezeichnet. Der von Trilux Medical, einem Tochterunternehmen von Mizuho OSI®, entwickelte Paramon ist intuitiv, anwenderfreundlich und zur Effizienzmaximierung im OP-Saal konzipiert. Der Red Dot Award in dieser Kategorie wird von unabhängigen und internationalen Juroren für Produkte mit innovativen Designmerkmalen vergeben.



Zunehmende Spezialeingriffe in integrierten Operationssälen erfordern Technologien, die den Ansprüchen des OP-Personals gerecht werden. Das Paramon OP-Integrationssystem wurde entworfen, um das OP-Umfeld weniger komplex zu machen und hilft dem gesamten OP-Team dabei, sicherer und effizienter zu arbeiten und die OP-Dauer zu verkürzen.



Das Paramon-System ist in Sachen Flexibilität, Bildqualität und Ergonomie branchenführend. Mit seinen 4K und 3D Power Grafikkarten vereint das System hohe Leistung, Vielseitigkeit und Kosteneffizienz.



"Wir haben den Paramon mit dem Ziel entwickelt, ein intuitives und anwenderfreundliches System zu schaffen. Uns ist klar, dass der OP-Saal ein komplexes Umfeld darstellt, und wir wollten daher ein zentrales Gerät gestalten, mit dem alle Aspekte eines OP-Saals gesteuert werden konnten, dessen Bedienung jedoch so offenkundig und einfach wie die eines Smartphones ist", so Steve Lamb, Managing Director von Trilux Medical. "Wir sind stolz auf diese Leistung und die Auszeichnung mit dem Red Dot Award für hohe Designqualität und Innovation. Dieser Award ist ein direktes Ergebnis von ausgezeichneter Teamarbeit, Einsatz und dem Engagement, ein Produkt zu entwickeln, das den höchsten Ansprüchen genügt und sich von den Konkurrenzprodukten abhebt."



Der Red Dot Award hat sich international als eines der begehrtesten Qualitätssiegel für gute Gestaltung etabliert und wird vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen verliehen. Um die Vielfalt im Bereich Design fachgerecht bewerten zu können, unterteilt sich der Award in drei Disziplinen: den Red Dot Award: Product Design, den Red Dot Award: Communication Design und den Red Dot Award: Design Concept. Dieses Jahr wurden für den Product Design Award mehr als 5500 Produkte und Innovationen von Teilnehmern aus 54 Ländern eingereicht.



Informationen zu Trilux Medical



Trilux Medical® ist eine Tochtergesellschaft von Mizuho OSI, die OP-Leuchten, OP-Deckenversorgungseinheiten, OP-Saal-Patienten-Integrations-Produkte, Videomanagementsysteme und Turnkey-OP-Solutions herstellt und anbietet. Dank dieser modernen Systeme kann Mizuho OSI OP-Komplettlösungen bereitstellen. Die Produkte und Lösungen von Trilux Medical sind in Deutschland im Direktverkauf und weltweit über befugte internationale Vertriebshändler erhältlich.



Das Unternehmen Mizuho OSI® hat seinen Hauptsitz in den USA und ist in den Märkten Spezialchirurgie und Patientenpositionierung jeweils branchenführend. Zum Portfolio des Unternehmens gehören u. a. OP-Spezialtische für eingriffsspezifische Verfahrensweisen, die Behandlungsergebnisse für Patienten bei spinalen und orthopädischen chirurgischen Eingriffen verbessern. Zum Angebot des Unternehmens gehört außerdem eine Reihe von allgemeinchirurgischen OP-Tischen samt Einmal- und wiederverwendbaren chirurgischen Produkten für die Patientenversorgung. Die Produkte von Mizuho OSI sind in den USA und in Deutschland im Direktverkauf erhältlich. In Japan erfolgt der Verkauf über die Mizuho Corporation. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden weltweit über befugte internationale Vertriebshändler vertrieben. Mizuho OSI ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mizuho Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, eines führenden Herstellers von OPTischen in Asien. Weitere Informationen sind unter www.mizuhosi.com zu finden.



Medienkontakt Melodie Shubat mshubat@mizuhosi.com



http://www.trilux-medical.com/en/company/news/news-detail/a-great- success/



http://en.red-dot.org/



Pressekontakt: Melodie Shubat +1 (510) 298-2615 mshubat@mizuhosi.com