Bad Marienberg - Der im SDAX notierte Zulieferer für die Trailer-, Truck- und Busindustrie SAF-HOLLAND S.A. (ISIN LU0307018795/ WKN A0MU70) konnte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017 an das hohe Wachstumstempo des ersten Quartals anknüpfen und den Umsatz im Zeitraum von April bis Juni 2017 um 9,7% auf 300,3 Mio. Euro (Vj. 273,7) steigern, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...