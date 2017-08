Wussten Sie, dass der Fachkräftemangel, den Firmen beklagen, zu 99 Prozent hausgemacht ist? Der Grund: die meisten Chefs sind Experten darin, keine Fachkräfte zu gewinnen - weil sie diese "Not-To-Do-Liste" beherzigen.

Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus. Aktuellen Prognosen zufolge sinkt die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter von heute rund 50 Millionen bis zum Jahr 2050 auf 26,5 Millionen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Fachkräften immer weiter an - erst am Dienstag machte eine Meldung vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) die Runde, wonach die deutsche Wirtschaft gerade so viele Jobs anbietet wie nie zuvor.

So gab es im zweiten Quartal bundesweit rund 1,1 Millionen offene Stellen. Damit wurde der im ersten Vierteljahr erreichte alte Höchststand um 35.000 übertroffen. In Westdeutschland waren 938.000 Jobs zu vergeben, im Osten 261.000.

Unternehmen müssen ihren Bewerbern deshalb künftig mehr bieten als ein gutes Gehalt, eine sichere Stelle und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Das Zauberwort heißt Lebensqualität. Und Lebensqualität bedeutet: gutes Arbeiten. Und vor allem: flexibles Arbeiten. Doch bis es überhaupt soweit ist, dass der passende Kandidat zur Einarbeitungsphase auf der Matte steht, werden von den Unternehmen schon im Bewerbungsprozess gravierende Fehler begangen.

Ein Beispiel aus meinem Freundeskreis: Ein junger Mann bewirbt sich auf eine leitende Position und führt ein gutes und ausführliches Bewerbungsgespräch mit dem Unternehmen. Doch dann folgen mehrere Wochen der totalen Funkstille. Auf eine freundliche Nachfrage per E-Mail kommt keinerlei Reaktion. Erst über Umwege erfährt der Mann, der noch immer auf Rückmeldung wartet, ob er im Bewerbungsprozess die nächste Stufe erreicht hat, dass die Stelle schon längst besetzt und auch ein Stellvertreter für den ...

