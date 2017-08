Die Raiffeisen Bank International hatte sich in den vergangenen Jahren einen starken Schrumpfkurs verordnet. Das zeigt Wirkung: Das österreichische Geldhaus konnte seinen Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppeln.

Das österreichische Geldhaus Raiffeisen Bank International (RBI) kommt beim Abbau der Kreditrisiken schneller voran als geplant. Zur Jahresmitte lag der Anteil der notleidenden Kredite an den gesamten Krediten bei 7,3 Prozent, teilte das in Osteuropa aktive Institut am Donnerstag mit. Damit wurde das ursprüngliche ...

