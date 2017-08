Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit leichten Kursabschlägen in den neuen Handelstag gestartet. Weiter im Fokus steht der Nordkorea-Konflikt, der am Vortag die Börsen stark belastet hatte. US-Aussenminister Rex Tillerson hat zuletzt versucht, die Gemüter etwas zu beruhigen. Die US-Märkte hatten am Mittwochabend ebenfalls im Minus geschlossen, im späten Handel allerdings ihre Verluste etwas eingedämmt. In Asien und hier vor allem in China rutschten die Kurse in der Nacht aber weiter ab.

Die Investoren sollten sich bewusst sein, dass das Potenzial für einen "politischen Fehltritt" weiterhin hoch ist, mahnt ein Marktbeobachter mit Verweis auf die "Unvorhersehbarkeit sowohl von US-Präsident Trump als auch von Nordkorea". Etwas stabilisiert zeigt sich vorläufig der Franken, der am Vortag als "sicherer Hafen" stark zugelegt hatte. Hierzulande stehen am Donnerstag eine Reihe von Quartalszahlen im Mittelpunkt, wobei mit Adecco und Zurich auch zwei SMI-Unternehmen dabei sind.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,05% tiefer bei 9'022,86 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,14% auf 1'439,66 und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

