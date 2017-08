Auch kabelverarbeitende Unternehmen sollten Maschinendaten mit dem Ziel erfassen und auswerten, immer besser zu produzieren. Auf diese Weise können sie Ineffizienzen aufspüren und konkret in Zahlenwerte abbilden. Eine entscheidende Kennzahl ist die Overall Equipment Effectiveness (OEE). Sie stellt die Verfügbarkeit und die Leistung von Maschinen dar sowie die Qualität der produzierten Leitungen. Dies geschieht, indem beispielsweise vorhandene Reserven an bestehenden Maschinen erkennbar werden und damit begonnen wird, sie zu nutzen. OEE-Kennzahlen lassen sich allerdings ohne ein integriertes Manufacturing Execution System (MES) nicht adäquat erfassen und auswerten.

Tatsächliche Auslastung erkennen

Nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...