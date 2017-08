Aarau (ots) - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) schliesst das

erste Semester 2017 mit einem sehr guten Ergebnis ab. Sie wuchs in

allen Sparten und knüpft mit CHF 75,5 Millionen an den

Halbjahresgewinn vom Vorjahr (CHF 75,4 Millionen) an. Der

Geschäftserfolg konnte um 6,8% auf CHF 96,5 Millionen gesteigert

werden. Einen hohen Zuwachs verzeichnet die Aargauische Kantonalbank

bei den Netto-Neugeldern: Im ersten Halbjahr 2017 flossen ihr hier

CHF 1,04 Milliarden zu. Die AKB wird auch im zweiten Semester getreu

ihrer Vision "einfach massgebend" alles dafür tun, für die Anliegen

ihrer Kundinnen und Kunden der richtige Ort zu sein.



Hohes Wachstum im Geschäftsvolumen



Die Kundenausleihungen weisen nach dem ersten Halbjahr 2017 ein

Wachstum um CHF 472,4 Millionen oder 2,3% auf CHF 21,3 Milliarden

auf. Das hohe Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die AKB spiegelt

sich im Zufluss an Kundengeldern von CHF 746,2 Millionen oder 4,6%

auf insgesamt CHF 17,1 Milliarden.



Die betreuten Vermögenswerte (Depotwerte und Passivgelder) stiegen

um CHF 1,2 Milliarden oder 4,9% auf insgesamt CHF 26,5 Milliarden an.

Im ersten Semester 2017 flossen der AKB CHF 1,04 Milliarden (Vorjahr

CHF 791,1 Millionen) Netto-Neugelder (Net New Money) zu.



Dazu Pascal Koradi, Direktionspräsident der Aargauischen

Kantonalbank: "Die deutliche Zunahme bei den betreuten

Vermögenswerten und den hohen Neugelder-Zufluss werten wir als klaren

Vertrauensbeweis in die Beratungskompetenz der Kundenbetreuerinnen

und -betreuer unserer Bank".



Deutlich höherer Geschäftsertrag



Der im ersten Semester 2017 erwirtschaftete Geschäftsertrag stieg

um 4,8% auf CHF 194,3 Millionen. Beim Zinsengeschäft konnte der

starke Margendruck trotz kräftigem Bilanzwachstum nicht vollständig

kompensiert werden, sodass der Nettozinserfolg um 1,0% auf CHF 128,4

Millionen leicht zurückging.



Die Aktivitäten im Wertschriften- und Anlagegeschäft nahmen im

ersten Semester 2017 spürbar zu, was sich im um 6,8% gesteigerten

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft niederschlug.



Erfolgreiches Handelsgeschäft



Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft betrug CHF 30,3 Millionen und

liegt damit um 24,1% über dem Vorjahreswert. Die Zunahme basiert

hauptsächlich auf einer konsequenten Nutzung von Opportunitäten aus

dem Tresorerie-Geschäft, welche sich aufgrund der grossen

Zinsdifferenzen des Schweizer Frankens zu den Hauptwährungen ergaben.



Geschäftsaufwand erhöht



Der Geschäftsaufwand stieg im ersten Semester 2017 um 5,9% auf CHF

93,1 Millionen. Dabei erhöhte sich der Personalaufwand um 7,6% auf

CHF 56,1 Millionen und der Sachaufwand um 3,3% auf CHF 37,0

Millionen. Diese (planmässigen) Zunahmen im Geschäftsaufwand stehen

im Zusammenhang mit der Umsetzung der Unternehmensstrategie 2020 und

der digitalen Weiterentwicklung der Bank.



Tiefe Cost-Income-Ratio



Die Cost-Income-Ratio liegt, inklusive der Abgeltung für die

Staatsgarantie, nach dem ersten Halbjahr 2017 bei 47,9%.



Geschäftserfolg über den Erwartungen



Im ersten Semester 2017 erwirtschaftete die AKB einen

Geschäftserfolg von CHF 96,5 Millionen. Dieser Wert beziffert die

operative Leistung der Bank und fällt 6,8% höher aus als Mitte 2016.

Der Geschäftserfolg liegt über den Erwartungen der Bank für die

ersten sechs Monate 2017.



Halbjahresgewinn leicht höher als im Vorjahr Der Halbjahresgewinn

2017 liegt mit CHF 75,5 Millionen leicht über dem Vorjahr (CHF 75,4

Millionen).



Ausblick zweites Halbjahr 2017



Die AKB beurteilt die Wachstumsaussichten für die zweite

Jahreshälfte 2017 optimistisch und ist zuversichtlich, ihre

Marktstellung weiter ausbauen zu können. Digitalisierung,

regulatorische Auflagen und Anpassungen an die sich verändernden

Kundenbedürfnisse sind Herausforderungen, denen sich die AKB mit

ihrer kundenzentrierten Ausrichtung und der im ersten Semester 2017

angepassten Organisationsstruktur gut gewappnet stellt. Auch mit

Blick auf das Gesamtjahr 2017 wird die AKB im Aargau und der Region

Olten-Gösgen-Gäu getreu ihrer Vision "einfach massgebend" alles dafür

tun, damit ihre Kundinnen und Kunden spüren, dass sie bei der AKB am

richtigen Ort sind. So wird unter anderem ein neues Kundenportal mit

einem integrierten Finanzassistenten für das Personal Finance

Management lanciert.



Nach dem erfreulichen ersten Halbjahr dürfte das

Wirtschaftswachstum auch im zweiten Halbjahr moderat positiv

verlaufen. Allerdings könnten der Druck auf die Zinsen, leicht

abgeschwächte Prognosen an den Finanzmärkten und eine spürbare

Konsolidierung am Immobilienmarkt die Aussichten noch trüben.



Für das gesamte Geschäftsjahr 2017 erwartet die AKB ein

ansprechendes Jahresergebnis, welches an das Vorjahr anknüpfen

sollte.



