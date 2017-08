Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Abgaben vom Vortag zeigen Europas Börsen im frühen Handel am Donnerstag erste Stabilisierungsansätze. In der Nordkorea-Krise gibt es zwar kaum Entspannung, die Verbalgefechte gehen weiter, die US-Börsen hatten aber deutlich gelassener darauf reagiert als zuvor die Aktienmärkte in Asien und Europa. Dennoch bleibt die Kaufneigung im aktuellen Umfeld eher gering und Vorsicht überwiegt bei den Anlegern. Der Euro neigt tendenziell zur Schwäche und stützt damit etwas die Stimmung, weil ein billigerer Euro günstig für Exportunternehmen ist.

Auf Unternehmensseite steht der letzte Großkampftag der Berichtssaison im Fokus. Vor allem Unternehmen aus der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt haben ihre Bücher geöffnet. Der DAX verliert im frühen Geschäft 0,1 Prozent auf 12.140 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.468 nach unten. Der Euro geht mit 1,1725 Dollar um. Im frühen Tageshoch hatte er schon 1,1760 gekostet. Am Anleihemarkt tut sich zu Beginn des Handels ebenfalls wenig, nachdem die Kurse dort am Vortag von der Flucht der Anleger in Sicherheit profitiert hatte, die Renditen also gesunken waren. Die deutsche Zehnjahresrendte liegt bei 0,43 Prozent.

Frische Impulse für den breiten Markt könnte am Nachmittag die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise setzen. Analysten rechnen für Juli mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Angesichts der in den USA praktisch herrschenden Vollbeschäftigung sind Preisdaten in den vergangenen Monat zunehmend in den Fokus der Anleger gerückt, die sich davon Erkenntnisse über das weitere Vorgehen der US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungszyklus erhoffen. Am Nachmittag spricht zudem der im Offenmarktausschuss stimmberechtigte New-York-Fed-Präsident Bill Dudley.

Starke Zahlen von Thyssenkrupp - bei Henkel enttäuscht das organische Wachstum

Während sich die Indizes an den Börsen nur wenig bewegen, fallen bei Einzelwerten die Ausschläge teils kräftig aus. Sehr gut kommen die Zahlen von Thyssenkrupp an. "Operativ läuft alles einen Tick besser als erwartet, nur die Brasilien-Abschreibungen sind etwas höher ausgefallen", sagt ein Händler. Das europäische Stahlgeschäft weise eine klare Margenverbesserung auf - es stehe viel besser da als erwartet, heißt es bei den Analysten der DZ-Bank. Thyssen ziehen um 1,9 Prozent an.

Für Henkel geht es dagegen um 3,5 Prozent abwärts. Für Enttäuschung sorgt das organische Umsatzwachstum, das die Konsensprognose deutlich verfehlt hat. Das Waschmittel und das Körperpflegegeschäft sind laut den Analysten von Investec von der Schwäche in Europa belastet worden, das Klebstoffgeschäft von einer flachen Entwicklung in Asien gebremst worden.

Das Zahlenwerk des Spezialchemiekonzerns Lanxess wird zwar als solide eingestuft, die Aktie verliert dennoch über 4 Prozent an Wert. Teilweise hätten die Analysten im Vorfeld mit einer Präzisierung der Prognose gerechnet, dies sei ausgeblieben und das sorge für Enttäuschung, sagen Händler.

Drillisch zeigen sich nach der Zahlenvorlage wenig verändert, während die Aktie des Partners United Internet um 2,9 Prozent nachgibt. United Internet hat mit seinen Quartalszahlen die Prognosen nicht erreicht.

Nach der Vorlage endgültiger Zahlen gewinnen Zalando 0,7 Prozent. Für Analyst Volker Bosse von Baader ist die Wachstumsstory weiter intakt. Das Unternehmen setze weiter auf Umsatzwachstum auf Kosten der Margenentwicklung.

Die Zweitquartalszahlen von Aareal sind nach Einschätzung der DZ Bank ordentlich ausgefallen. Analyst Herbert Koch hebt die starke Marge hervor. Mit 158 Millionen Euro sei das Nettozinsergebnis allerdings leicht unter der Schätzung von 160 Millionen Euro geblieben. Aareal geben um 1 Prozent nach.

Bei Tui überzeuge die Rückkehr in die Gewinnzone im dritten Quartal. Sie sei stärker als erwartet ausgefallen sei, heißt es, denn Tui habe mehr als erhofft profitiert von der Abkehr der Urlauber vom Türkei-Geschäft und der starken Nachfrage nach Griechenland und besonders Spanien. Die Tui-Aktie gibt in London um 0,3 Prozent nach.

Aurubis und SLM Solutions sehr schwach

"Die Zahlen beinhalten für die Bullen und die Bären treffliche Argumente", meinte ein Händler schon am frühen Morgen zu den Zahlen von Aurubis. Die Entwicklung auf der Ertragsseite gefalle, der Umsatz könne dagegen nicht überzeugen. Die Bewertung der Aktie sei im historischen Vergleich aber hoch. Aurubis büßen über 4 Prozent ein.

Mit Gewinnmitnahmen reagieren SMA Solar auf die Vorlage der Halbjahreszahlen. Vor allem der Umsatz entspreche nicht den erhöhten Hoffnungen, die die Prognoseerhöhung in der vergangenen Woche geweckt habe, heißt es. SMA kommen um 3,4 Prozent zurück.

Nach überwiegend verfehlten Analystenschätzungen für die Zahlen zum zweiten Quartal verlieren SLM Solutions bei volatilem Verlauf rund 7 Prozent. Als "halbe Umsatzwarnung" werten Händler die Zahlen des 3D-Druckerherstellers. Die Aktie sei das ganze Jahr trotz der Rally der Technologiewerte nur seitwärts gelaufen. Dies zeige die Skepsis der Investoren, denn seit der gescheiterten Übernahme durch General Electric hänge die Frage im Raum, ob SLM allein künftige Kundenverluste ausgleichen könne.

Heidelberger Druck steigen nach besseren Zahlen um 2,6 Prozent. Mit TAG Immobilien und LEG Immobilien haben auch zwei Immobilienunternehmen berichtet. Bei TAG ist im Handel von überzeugenden Zahlen die Rede, zugleich hat das Unternehmen den Ausblick angehoben. Auch LEG Immobilien ist beim Gewinnausblick optimistischer. Im frühen Geschäft geben TAG um 0,1 Prozent nach, LEG um 0,3 Prozent.

Zurich Insurance fester - Adecco schwächer

Zurich Insurance rücken nach Zahlen um 0,2 Prozent vor. Der Versicherer hat im zweiten Quartal von geringeren Kosten und einem guten Lebensversicherungsgeschäft profitiert. Der Gewinn legte kräftig zu. Adecco geben nach der Zahlenvorlage dagegen deutlicher um 4,8 Prozent nach. Der Zeitarbeitsvermittler habe zwar gute Zahlen vorgelegt, "aber Adecco wird immer mehr mit Blick auf die Abhängigkeit vom Autosektor bewertet", heißt es. Hier sehe der Markt eine Umsatzspitze erreicht bei der Vermittlung von Zeitarbeitern an die Autoindustrie.

Für einen kräftigen Kurssprung von rund 10 Prozent beim niederländischen Allianz-Konkurrenten Aegon sorgt die Kombination aus starken Geschäftszahlen und Verkauf von Unternehmenstöchtern. Am Donnerstag wurde der Verkauf der irischen Tochter für 180 Millionen Euro bekanntgegeben, am Vortag der Verkauf der Tochter UMG für etwa 295 Millionen Euro. Damit verbessert sich die Quote für die Eigenmittelausstattung des Versicherers sprunhgaft.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.457,49 -0,32 -10,96 5,07 Stoxx-50 3.089,25 -0,44 -13,77 2,61 DAX 12.116,82 -0,31 -37,18 5,54 MDAX 24.750,93 -0,53 -132,93 11,55 TecDAX 2.247,42 -0,48 -10,79 24,05 SDAX 11.307,11 -0,30 -34,00 18,78 FTSE 7.451,76 -0,62 -46,30 4,33 CAC 5.132,80 -0,25 -12,89 5,56 Bund-Future 163,78 0,05 0,6 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:57 Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1728 -0,04% 1,1733 1,1737 +11,5% EUR/JPY 128,97 -0,03% 129,00 129,10 +4,9% EUR/CHF 1,1330 -0,04% 1,1334 1,1342 +5,8% EUR/GBP 0,9045 +0,04% 0,9042 1,1070 +6,1% USD/JPY 109,96 +0,00% 109,96 109,99 -5,9% GBP/USD 1,2965 -0,08% 1,2975 1,2993 +5,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,83 49,56 +0,5% 0,27 -12,6% Brent/ICE 53,05 52,7 +0,7% 0,35 -9,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,25 1.277,24 +0,2% +2,01 +11,1% Silber (Spot) 17,04 16,95 +0,6% +0,10 +7,0% Platin (Spot) 975,50 976,50 -0,1% -1,00 +8,0% Kupfer-Future 2,93 2,93 +0,0% +0,00 +16,1%

