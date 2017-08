HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotechnologieunternehmen Evotec sieht sich nach einem kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg im ersten Halbjahr in der Spur zu seinen Jahreszielen. In den ersten sechs Monaten hatten vor allem Meilensteinzahlungen aus wichtigen Forschungsallianzen bei Evotec die Kasse klingeln lassen. Aber auch im Tagesgeschäft des Wirkstoffforschers und -produzenten lief es rund. Hinzu kam ein positiver Beitrag aus der Cyprotex-Übernahme, wie das TecDax-Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die Anleger an der Börse zeigten sich hocherfreut.

Im frühen Handel stiegen die Evotec-Aktie um mehr als 9 Prozent. In der Spitze lagen sie nur noch rund 50 Cent unter dem jüngsten Rekordkurs seit 2001 von 14,71 Euro. Das Papier gehört seit geraumer Zeit zu den Lieblingen der Börsianer. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 90 Prozent an Wert hinzugewonnen und gehört damit zu den stärksten Werten im TecDax. Besonders gut kam bei Branchenexperten der in der vergangenen Woche veröffentlichte Zukauf des US-Konkurrenten Aptuit für 300 Millionen Dollar an, wodurch Evotec in die Liga weltweit führender Wirkstoffforscher aufrückt.

Als Highlights nannte Evotec für das erste Halbjahr die Meilensteinzahlungen etwa aus den wichtigen Allianzen mit Bayer und Sanofi. Der Konzern konnte zudem zahlreiche neue Kooperationen vermelden, unter anderem mit Blackthorn Therapeutics. Erhebliche Fortschritte habe Evotec zudem in der Allianz mit Bayer auf dem Forschungsgebiet der Frauenkrankheit Endometriose gemacht, hieß es. Auch die wichtige Allianz mit dem US-Pharmakonzern Celgene, in der es um neurodegenerative Krankheiten geht, komme sehr gut voran.

Der Umsatz der Hamburger erhöhte sich in den ersten sechs Monaten um 37 Prozent auf 103,4 Millionen Euro, wobei auch die übernommene Cyprotex hierzu beitrug. Das britische Forschungsunternehmen wird seit dem Dezember vergangenen Jahres in der Evotec-Bilanz voll konsolidiert, und die Integration verläuft den Angaben zufolge schneller als gedacht. Noch stärker zog das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) mit mehr als 60 Prozent auf 26 Millionen Euro an. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 2,7 auf 10,1 Millionen Euro.

Analysten zeigten sich mit den Zahlen sehr zufrieden: Auch abseits jeglicher Sondereffekte habe sich das Unternehmen im ersten Halbjahr in beiden Geschäftsbereichen stark entwickelt, lobte Analystin Klara Fernandes von der Berenberg Bank. Sie rechne nun nach dem Abschluss der Übernahme des jüngsten Zukaufs Aptuit für das zweite Halbjahr mit einer Überarbeitung der Prognose.

Vorerst hält Evotec aber noch an seinen Zielen fest. Demnach soll der Umsatz um mehr als 15 Prozent wachsen und das bereinigte Ergebnis signifikant wachsen (Vorjahr: rund 36 Mio Euro)./tav/nas/fbr

