Gütersloh/Bamberg (pts015/10.08.2017/10:30) - Seit 2017 ist die Rechnungskauflösung AfterPay als einheitliche Marke in neun europäischen Märkten verfügbar. Mit der Integration in das Computop Paygate bietet die in den Niederlanden gegründete Zahlmethode AfterPay nun auch Computop-Kunden eine länderübergreifende Pay-after-Delivery-Lösung, die sowohl lokale Konsumenten- und Marktanforderungen abbildet, als auch die internationale Expansion vereinfacht. Der globale Payment Service Provider (PSP) Computop unterstützt Händler und Finanzdienstleister bei der Abwicklung von Zahlungstransaktionen. Die Zahlungsplattform Computop Paygate integriert über 200 internationale Zahlarten. Gerade für den DACH-Markt, aber auch in weiteren europäischen Ländern, ist das Zahlungsangebot per Rechnungskauf ein wichtiger Service, der zu einer guten Konversion beiträgt. "Der deutsche E-Commerce-Markt ist für AfterPay ein strategisch wichtiger Markt, den wir über Jahre hinweg sehr erfolgreich mit einer Vielzahl von Lösungen beliefern, um die sehr agilen Anforderungen im Bereich Payment, Risiko- und Forderungsmanagement so effizient wie möglich zu bedienen", sagt Sebastian Kespohl, Country Manager AfterPay in Deutschland. "So ist es eine logische Konsequenz, dass wir auf diesem Fundament aufbauen und mit unserer internationalen Expertise ein neues Konsumentenerlebnis für E-Commerce-Kunden in ganz Europa geschaffen haben" so Kespohl weiter. Im Fokus stehen hierbei die derzeit wichtigsten Check-out-Kriterien im internationalen Online-Handel: - Online-Shops können ihren Endkunden eine Pay-after-Delivery-Lösung anbieten und weiterhin vollständig in ihrem Namen kommunizieren und so die Kundenbindung deutlich erhöhen. - Konsumenten erhalten eine Lösung, um ihre Rechnungen intuitiv und schnell zu managen. Neben der Zahlung per Rechnung, kann die Rechnung in eine Ratenvereinbarung oder ein Kontomodell überführt werden - ganz nach den Bedürfnissen des Konsumenten, der so Kontrolle und Flexibilität passend zu seiner Lebenssituation behält - Relevante Daten werden den Shop-Betreibern in ihren Analysetools zur Verfügung gestellt, so dass diese Kampagnen mit entsprechenden Daten (z.B. Nettoverkäufen vs. Bruttowarenkörbe) auswerten können. Ab sofort steht diese innovative Lösung auch den Computop-Kunden zur Verfügung. "Wir freuen uns, mit AfterPay eine attraktive Lösung für den Rechnungskauf integrieren und das Portfolio der verfügbaren Zahlarten für unsere Händler erweitern zu können", betont Stephan Kück, CEO von Computop. Besuchen Sie den Arvato Messestand auf der dmexco in Halle 7, C031 und erfahren Sie im persönlichen Gespräch, wie Sie Ihren Kunden mit IT- & Finance-Lösungen ein ganzheitliches Kommunikations- und Shoppingerlebnis bieten können. Oder besuchen Sie Computop auf der dmexco, um im Competence Center Payment in Halle 7, Stand C 068 einen Eindruck von dieser starken Partnerschaft zu gewinnen. Weitere Informationen zu AfterPay sind über folgenden Link erhältlich: https://www.arvato.com/de/services/afterpay.html Über Arvato Financial Solutions Arvato Financial Solutions ist ein global tätiger Finanzdienstleister und als Tochterunternehmen von Arvato zur Bertelsmann SE & Co. KGaA zugehörig. Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in 22 Ländern mit starker Präsenz in Europa, Amerika und Asien flexible Komplettlösungen für ein effizientes, internationales Management von Kundenbeziehungen und Zahlungsflüssen. Arvato Financial Solutions steht für professionelle Outsourcing-Dienstleistungen (Finance BPO) rund um den Zahlungsfluss in allen Phasen des Kundenlebenszyklus - vom Risikomanagement über Rechnungsstellung, Debitorenmanagement, Verkauf von Forderungen und bis zum Inkasso. Als Financial Solutions Provider betreut das Unternehmen fast 10.000 Kunden, u. a. aus den Schwerpunktbranchen Handel/E-Commerce, Telekommunikation, Versicherungen, Kreditwirtschaft und Gesundheit und ist damit Europas Nummer 3 unter den integrierten Finanzdienstleistern. Mehr Informationen unter: http://finance.arvato.com Über Computop Als Payment Service Provider (PSP) der ersten Stunde bietet Computop seinen Kunden weltweit lokale und innovative Lösungen für Zahlungsverkehr und Betrugsprävention. Für Unternehmen, die nahtlos integrierte Bezahlprozesse online, offline und mobile benötigen, hat Computop die Zahlungsplattform Paygate entwickelt, mit der sie flexibel sind und frei wählen können, welcher der 200 Finanzdienstleister weltweit in welchem Land zum Einsatz kommen soll. Als Global Player betreut Computop mit Hauptsitz in Deutschland und Standorten in China, England sowie in den USA große internationale Unternehmen aus den Branchen Dienstleistungen, Handel, Gaming und Reise. Dazu gehören weltweit agierende Marken wie Bigpoint, C&A, Fossil, Metro Cash & Carry, die gesamte Otto-Group, Samsung oder Swarovski. Durch sein Kundennetzwerk und die Zusammenarbeit mit dem globalen Marktplatz Rakuten wickelt Computop jährlich für über 14.000 Händler Zahlungstransaktionen im Wert von 24 Milliarden US-Dollar ab. Mit seinen individuellen und sicheren Lösungen gestaltet Computop die Zukunft des internationalen Zahlungsverkehrs maßgeblich mit. Mehr Informationen unter: http://www.computop.de (Ende) Aussender: Arvato infoscore GmbH - part of Arvato Financial Solutions Ansprechpartner: Nicole Schieler Tel.: +49 7221/5040-1130 E-Mail: presse.afs@arvato.com Website: finance.arvato.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170810015

