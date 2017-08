Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Und was machst du so?" Irgendwann ist es in jedem Small Talk so weit. Die große Jobfrage rollt an. Jetzt sollte man natürlich eine megasexy Antwort parat haben - Menschenrechtsanwältin oder Klimaforscherin wären gut. Alles darunter ist zu normal. Und zieht mitleidige Blicke nach sich, denn ein Beruf wie Steuerfachangestellte kann ja unmöglich Erfüllung bringen, oder? In der neuen Maxi (9/2017, EVT. 10.08.) geht's um die Frage, wie man mit dem beruflichen Selbstverwirklichungswahn der heutigen Zeit entspannt umgeht. Denn das Mantra "Do What You Love" hallt einem ohne Pause von Instagram, Facebook und Co. entgegen. Wird gemacht, keine Sorge! Nur eben nicht in der Zeit von 9 bis 17 Uhr.



Die Idealvorstellung: für sein Hobby bezahlt werden



Natürlich wollen kleine Mädchen heute immer noch Tierärztin oder Astronautin werden. Aber eben auch genauso gern Kim Kardashian. Denn Menschen wie sie führen ihnen vor Augen, dass man mit seiner Leidenschaft Kohle scheffeln kann. Wer jedoch die totale Selbstverwirklichung im Job sucht, wird irgendwann an den Punkt der Ernüchterung kommen - das sagt Autor Volker Kitz, der in seinem Buch "Feierabend! Warum man für seinen Job nicht brennen muss" für einen pragmatischeren, ehrlicheren Umgang mit dem eigenen Job plädiert. Er meint: "Wir dürfen nicht ,Leben' und ,Arbeitsleben' gleichsetzen."



Routine ist nicht nur schlecht



Alltag, Routine und Gewohnheit sind nicht gut, weil sie Kreativität killen und träge machen. Soweit das Vorurteil. Was aber dabei vergessen wird: "Jede Arbeit wird irgendwann zur Routine", so Volker Kitz. Auch Musiker singen auf Konzerten dieselben Songs, Buchautoren verbringen den Großteil des Tages mit Schreiben und Verwerfen und Profisportler wechseln auch nicht zwischendurch ihre Disziplin. Wieso? Weil Routine Sicherheit gibt und das Können stärkt.



Erwartungsdruck kommt von allen Seiten



Ein routiniertes Arbeitsleben klingt erst mal spießig in der heutigen Start-up- und Ich-schmeiß-alles-hin-und-mach-mein eigenes- Café-auf-Gesellschaft, aber es ist auch sehr befreiend. Denn es mindert den Druck, der von allen Seiten kommt: Stellenausschreibungen schmücken angebotene Jobs bis zum Anschlag aus. Und natürlich versprechen alle Jobs die ultimative Erfüllung, riesigen Spaß, grandiose Aufstiegsmöglichkeiten und ein superduper Team. Dass das unmöglich ist, ist klar.



Die Realität sieht rosig genug aus!



Die meisten Menschen in Deutschland machen ihren Job gern und sind damit zufrieden. Das bedeutet, dass sie durchaus wissen, dass Arbeit eben nur ein Teil ihres Lebens ist und das Glück aus vielen verschiedenen Puzzleteilen besteht: aus Familie, Partner, Freunden und Hobbys. Klar, auch der Job trägt zum Wohlgefühl bei: indem er das Geld einbringt, das für den Alltag benötigt wird. Mehr muss Arbeit in erster Linie gar nicht erfüllen.



Hinweis für Redaktionen:



Der vollständige Artikel erscheint in der neuen Maxi-Ausgabe (ab 10. August im Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "Maxi" zur Veröffentlichung frei.



Über Maxi



Maxi ist das erste echte Lifestyle-Magazin, das mit authentischen und herzlichen Storys begeistert und nicht auf Glanz und Stil verzichtet. Das Magazin richtet sich an die anspruchsvollen 20 bis 39-jährigen Frauen mit Herz, Kopf und Humor. Zeitgeschehen, Leben & Liebe, Food, Wohnen, Kultur und Reise sind die Themen, die die Maxi-Leserinnen bewegen und zu denen Maxi facettenreiche Inspirationen bietet: Aktuelle Fashiontrends werden in ausdrucksstarken Modestrecken und mit vielfältigen Styling-Tipps in Szene gesetzt. Beauty-Trends werden in stimmungsvoller Bildsprache präsentiert. Maxi spiegelt alle Aspekte des modernen Lebens wider - jedoch immer auf eine einzigartige, etwas andere Art & Weise.



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY, SHAPE, InTouch Style und "einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.



OTS: Bauer Media Group, Maxi newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13214 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13214.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Anna Hezel T +49 40 30 19 10 74 anna.hezel@bauermedia.com www.bauermedia.com http://twitter.com/bauermediagroup