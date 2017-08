Berlin (ots) -



50 Jahre Lustiges Taschenbuch - 500 Bände prall gefüllt mit den Geschichten rund um Donald Duck, Micky Maus und ihre Weggefährten. Egmont Ehapa Media feiert in diesem Jahr das Jubiläum dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte mit einem spektakulären Feuerwerk an Produkten und Events aus Entenhausen.



Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus: Am 10 Oktober kommt das LTB 499 mit einem ganz besonderen Gaststar in den Handel und setzt das berühmte LTB Nummer Eins Der Kolumbusfalter fort. Machen Sie sich auf die Rückkehr einer Legende gefasst!



Am 7. November gehen mit dem LTB 500 die Feierlichkeiten weiter: Neben einer von den Lesern schon sehnlichst erwarteten längeren Geschichte dürfen sie sich auf ein einmaliges Wende-Cover freuen, dass ein besonderes Lesererlebnis möglich macht.



Und welches sind die besten LTB-Geschichten aller Zeiten? Diese Frage wird ab 1. September mit dem ersten Band der fünfbändigen LTB-Fan-Edition beantwortet. Über die Auswahl der Geschichten haben die Leser selbst abgestimmt und werden dafür sogar in den Büchern genannt!



Sammler sollten jetzt besonders aufpassen: In limitierter Auflage werden die Bände 1 bis 10 aus dem Jahr 1967 in der Nostalgie-Edition originalgetreu aufgelegt, alles entspricht den Ausgaben wie vor 50 Jahren. Eine hochwertige und graphisch bestechende Retrospektive bietet das Coffee Table-Book 50 Jahre Lustiges Taschenbuch, beide werden am 7. November erscheinen.



Und ab Anfang November lädt der LTB Pop-Up-Store alle Fans nach Berlin ein. Ein Tipp vorab: Nur hier kann die exklusive Collectors Edition von LTB 500 erworben werden...



Alle Titel sind im Handel oder unter: https://www.egmont-shop.de/ltb-fan-edition



