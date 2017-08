Schwarzach am Main - Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr überraschend um etwas mehr als ein Prozent auf 1,5 Mrd. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Analysten hätten nach dem enttäuschenden Jahresstart mit einem Rückgang gerechnet. Zudem sei das operative Ergebnis nicht so stark zurückgegangen wie befürchtet. Und auch der Auftragseingang habe die Prognosen übertroffen. Einige Analysten würden dennoch skeptisch bleiben: Die Commerzbank etwa habe das Kursziel für Nordex nach Zahlen von 17 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "hold" belassen. Der Windkraftanlagenkonzern habe im zweiten Quartal zwar besser als erwartet abgeschnitten, aber eine Schwalbe mache noch keinen Sommer. Wer daher etwas defensiver vorgehen möchte, könnte einen Blick auf eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VL3MJ59/ WKN VL3MJ5) von Vontobel auf Nordex mit 8 Prozent Zins p.a. werfen. (Ausgabe 31/2017) (10.08.2017/alc/n/a)

