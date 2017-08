Die Angst vor einer Eskalation des Konflikts zwischen Nordkorea und den USA ist nach wie vor auch an der Börse in Frankfurt deutlich zu spüren. Die Anleger halten sich weiter zurück. Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank kann diese Haltung verstehen und rät auch weiterhin abzuwarten. Aktuell gebe es nur tradingorientierte Chancen. Große Sorgen, was das Gesamtbild angeht, macht sich von Kerssenbrock allerdings nicht. Die Expertin analysiert den Deutschen Leitindex kurz-, mittel- und langfristig unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt sie, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.