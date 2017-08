Frankfurt (awp/sda/afp) - Das deutsche Bundesland Rheinland-Pfalz hat seinen Mehrheitsanteil am Flughafen Frankfurt-Hahn endgültig an einen chinesischen Investor verkauft. 82,5 Prozent der Aktienanteile gehen für 15,1 Millionen Euro an die chinesische HNA-Gruppe. Wie das Innenministerium des Landes mitteilte, wurden bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...