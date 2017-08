FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 307 (288) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 525 (507) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES GREGGS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1300 (1020) PENCE - BERENBERG RAISES PETS AT HOME TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 230 (180) PENCE - BERENBERG RAISES STOCK SPIRITS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 207 (174) PENCE - GOLDMAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2164 (2185) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 180 (172) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 440 (372) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4150 (3520) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 830 (785) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS INTERSERVE PRICE TARGET TO 243 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES G4S PRICE TARGET TO 345 (323) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 265 (255) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 5800 (5300) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 627 (601) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CAPITAL CUTS TELIT PRICE TARGET TO 225 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 295 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/PEEL HUNT CUTS IWG TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 399 (420) PENCE - UBS RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'BUY'



