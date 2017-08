Zug - Bewerbungen aus aller Welt unterstreichen die internationale Attraktivität des Crypto Valley zwischen Zug und Zürich. Die Blockchain Competition - der mit USD 100'000 weltweit höchst dotierte Startup-Wettbewerb für blockchain4insurance Ideen - hat mehr als 80 Bewerbungen aus 25 Ländern erhalten.

Die Teilnehmerliste kennt keine geographischen Grenzen: Von Russland bis Uruguay, von Singapur bis Spanien. Sie alle wollen mit ihrer Idee am 22. November 2017 im Zuger Theater Casino den Award gewinnen und das Preisgeld von USD 100'000 abholen.

Die bisherigen Anmeldungen wurden einerseits von etablierten Startups, aber auch von speziell für diesen Wettbewerb gegründeten Teams eingereicht und stammen mehrheitlich aus Europa und Nordamerika. Teilnahmen kommen auch aus Afrika (2) und Indien (3), sowie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieser Umstand zeugt vom enormen Potential der Blockchain-Technologie speziell für diese sich schnell entwickelnden Ländern.

Einzigartiger Ideenwettbewerb

Das grosse Interesse an diesem einzigartigen Ideenwettbewerb kommt nicht von ungefähr. Seit einiger Zeit beginnt sich im Schweizer Crypto Valley ein international vernetztes Ökosystem zu etablieren. Die Initiatoren der Blockchain Competition - Lakeside Partners und inacta - haben beide ihren Sitz in Zug und arbeiten engagiert an der Weiterentwicklung des Crypto Valley. Dank den diesjährigen Competition-Partnern Pax, Helsana, Suva, Basler Versicherungen und Mobiliar können sich die Gewinner des Wettbewerbs mit der Schweizer Versicherungsindustrie vernetzen und ihre Ideen gemeinsam weiterentwickeln.

