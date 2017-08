FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine laut Analysten schwache Umsatzentwicklung und die Sorgen wegen des sich verschärfenden Wettbewerbs haben den Henkel-Papieren am Donnerstagvormittag zugesetzt. Aus eigener Kraft hatte Henkel im zweiten Quartal lediglich um 2,2 Prozent zugelegt. Dies war weniger als Analysten erwartet hatten.

Im etwas schwächeren Dax sackten die Anteile des Konsumgüterkonzerns als größter Verlierer zuletzt um 3,52 Prozent auf 115,15 Euro ab und damit auf den tiefsten Stand seit Februar. Damit verstärkte sich der Abwärtstrend, der nach dem im Juni erreichten bisherigen Jahreshoch bei 129,90 Euro eingesetzt hatte. Seit Jahresbeginn kommen die Henkel-Papiere nun nur noch auf einen mageren Zuwachs von 1,7 Prozent, während der deutsche Leitindex mit rund fünfeinhalb Prozent im Plus liegt.

'SCHWIERIGES UMFELD'

Marktteilnehmer nahmen die Aussagen von Henkel-Chef Hans Van Bylen, wonach das Marktumfeld volatil und unsicher bleiben dürfte, nicht gerade mit Freude auf. Auf Unsicherheit reagieren Börsianer für gewöhnlich allergisch. "Die Währungsschwankungen werden anhalten und wir erwarten, dass die Rahmenbedingungen in den Konsumgütermärkten weiter schwierig bleiben", sagte Van Bylen.

Dass Henkel die Jahresziele bestätigte, wurde am Markt lediglich zur Kenntnis genommen. Bemängelt wurde hingegen, dass dabei ein vorsichtiger Ton durchgeklungen habe.

Der unerwartet niedrige Umsatz der Düsseldorfer sei eine schlechte Nachricht und bestätige genau das, was er zuletzt von den Konkurrenten L'Oreal and Beiersdorf gehört habe, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer ersten Reaktion./ajx/she/fbr

