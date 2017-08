München (ots) -



-CHECK24 baut Sportsponsoring-Aktivitäten aus -Programmsponsoring der Sportschau im Ersten für die Fußball-Bundesliga-Saison 2017/18 verlängert



CHECK24 präsentiert den bekanntesten Live-Fußball-Talk im deutschen Fernsehen als "Der CHECK24 Doppelpass" auf SPORT1. Das Online-Vergleichsportal übernimmt ab dem 13. August das Titelpatronat für die neue Bundesligasaison 2017/18. Das vereinbarten CHECK24 und die SPORT1 Media GmbH.



Jeden Sonntag um 11 Uhr, wenn "Der CHECK24 Doppelpass" auf SPORT1 live auf Sendung geht, wird das CHECK24 Logo als zentrales Element eingebunden. Auch darf das Phrasenschwein nicht fehlen, in das jeder Studiogast bei der Verwendung von abgedroschenen Redewendungen fünf Euro für einen guten Zweck einzahlen muss. CHECK24 verdoppelt die Summe.



Beim "Der CHECK24 Doppelpass" empfängt Moderator Thomas Helmer Sportjournalisten, Trainer und Vereinsbosse im Hilton Airport Hotel in München, um aktuelle Themen rund um den Fußball zu diskutieren. Den bekanntesten Fußballtalk Deutschlands sehen im Schnitt eine Million Zuschauer.



"Mit dem Doppelpass-Titelpatronat auf SPORT1 weitet CHECK24 seine Sportsponsoring-Aktivitäten konsequent aus", sagt CHECK24-Geschäftsführer und Sprecher Christoph Röttele. "CHECK24 engagiert sich auch zukünftig genau in solchen Premium-Umfeldern."



Das CHECK24 Sportsponsoring umfasst neben dem "Der CHECK24 Doppelpass" auf SPORT1:



- das Programmsponsoring der Sportschau im Ersten auch für die Fußball-Bundesliga-Saison 2017/18



- das Engagement bei RTL als exklusiver Gewinnspielsponsor der WM-Qualifikationsspiele (European Qualifiers for 2018 FIFA World Cup) der deutschen Fußballnationalmannschaft



