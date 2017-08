Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-10 / 10:58 *Neuartige Technologie für den Zahnersatz: NDI AG startet Crowdinvesting auf Companisto* *- Berliner Aktiengesellschaft NDI AG startet am 10.08.2017 eine Crowdinvesting-Kampagne auf Companisto, Finanzierungsziel sind 1,5 Millionen Euro* *- Neue Technologie im Bereich Zahnersatz zielt auf einen 8-Milliarden-Dollar-Markt im Segment Zahnmedizin in der EU und den USA* *- Co-Finanzierung mit Venture-Capital-Gesellschaft GUB: Die Crowd investiert nach IBB Bet, HTGF und amerikanischen Business Angels in das Hochtechnologie-Startup* *Berlin, 10.08.2017: *Dipl.-Ing.Rüdger Rubbert, Vorstand der NDI AG (Natural Dental Implants AG) und Erfinder des REPLICATE(R) Systems und Lea Ellermeier, CEO der amerikanischen Tochtergesellschaft NDI Inc., sind ein eingespieltes Team. 2003 gründeten die beiden das Dentaltechnologie-Unternehmen Lingualcare Inc. mit Sitz in Texas. 2007 konnten sie ihr Unternehmen erfolgreich an den Technologiekonzern 3M verkaufen. Mit der NDI AG starteten die beiden das nächste Unternehmen im Bereich Medizintechnik. "Die bisherigen Lösungen für Zahnersatz sind suboptimal", so Rubbert. "Entweder man arbeitet mit Schraubimplantaten oder mit Zahnbrücken. Mit dem REPLICATE-System wird die Versorgung von Zahnlücken für den Patienten einfacher, schonender, schneller und für den Zahnarzt günstiger." Seit vier Jahren ist das REPLICATE(R) System auf dem Markt: Die Zahnwurzel eines Patienten wird basierend auf 3-dimensionalen Röntgenaufnahmen detailgetreu nachgebildet und mit modernster, computergesteuerter Fertigungstechnologie hergestellt. Der im Vorfeld angefertigte künstliche Zahn aus Keramik und Titan wird direkt im Anschluss an die Entfernung des schadhaften Zahns in den Kieferknochen eingesetzt.Die Produktion erfolgt mit vollständig zertifizierten Prozessabläufen in Berlin. Bisher haben die IBB Beteiligungsgesellschaft mbH, der High-Tech-Gründerfonds (HTGF), die GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA, die Investitionsbank Berlin, die Gründer und Mitarbeiter sowie amerikanische und deutsche Business Angels die NDI AG mit über 14 Millionen Euro finanziert. Derzeit wird die NDI AG mit 45 Millionen Euro bewertet. Die durch zahlreiche Patente geschützte Technologie des REPLICATE Systems ist weltweit einzigartig. Das Ziel der Gründer ist ambitioniert: Sie streben mittelfristig einen Börsengang an. Hierbei sind die europäische Börse Euronext und in einem zweiten Schritt die US-Technologiebörse NASDAQ von Interesse. Die Investoren auf Companisto können ab heute 12 Uhr in das Unternehmen investieren. [1] Damit ergänzen sie das aktuelle Investment des Altgesellschafters GUB von einer Million Euro in einer Co-Finanzierung. Möchten Sie die Kampagne im Auge behalten? Ich lasse Ihnen gern einen Pressezugang, Material und weitere Informationen zukommen. *Pressekontakt: * Cristin Liekfeldt | Companisto GmbH | Köpenicker Str. 154 | 10997 Berlin Email: cristin.liekfeldt@companisto.com | +49 (30) 95 60 41 57 *Über Companisto: * Companisto (www.companisto.com) ist Marktführer für Crowdinvesting in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Beim Crowdinvesting schließen sich viele Anleger zusammen, um sich gemeinsam mit Wagniskapital an Startups und Wachstumsunternehmen zu beteiligen. Die Investoren können einen Betrag ihrer Wahl investieren und erhalten eine Beteiligung am Gewinn wenn das Startup verkauft wird (Exit-Beteiligung). Aktuell sind über 70.000 Investoren bei Companisto registriert, die sich gemeinsam mit einem Finanzierungsvolumen von über 40 Millionen Euro an Finanzierungsrunden für Startups und Wachstumsunternehmen beteiligt haben. Gemessen an der Anzahl der veröffentlichten Finanzierungsrunden war Companisto 2016 der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland (Quelle: BVK). Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/companisto/600467.html [2] Bildunterschrift: NDI_Team_Copyright: NDI AG Emittent/Herausgeber: Companisto GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2017-08-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 600467 2017-08-10 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d73979b8482da9a9f027d6a781831ed0&application_id=600467&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=daa0deea6d81f86ad812ec58c399a8c8&application_id=600467&site_id=vwd&application_name=news

August 10, 2017 04:58 ET (08:58 GMT)