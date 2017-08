Die Parteien wurden von der IG Metall dazu aufgerufen, die VW-Diskussion nicht für den Wahlkampf zu instrumentalisieren. Die Industrie stehe ohnehin unter hohem Druck. Für FDP-Chef Lindner kommt der Aufruf schon zu spät.

Die IG Metall hat die Parteien davor gewarnt, mit dem Thema VW in die Wahlkämpfe in Bund und Niedersachsen zu ziehen. Die IG-Metall-Vertrauensleute der Volkswagen-Standorte starteten eine Unterschriftenaktion an allen VW-Standorten in Deutschland. Alle 120.000 Beschäftigten seien aufgerufen, sich mit ihrer Unterschrift gegen den Missbrauch von Volkswagen als Wahlkampfinstrument zu stellen, teilte ...

