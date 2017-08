Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UNTERNEHMENSKÄUFE - Die Kassen der internationalen Beteiligungsgesellschaften sind so prall gefüllt wie nie zuvor: 613 Milliarden Dollar stehen für Firmenkäufe zur Verfügung. Damit fachen sie auch in Deutschland einen riskanten und teuren Übernahmeboom an. (Handelsblatt S. 1)

AUTOINDUSTRIE - Nach dem Schadstoffausstoß bei Dieselautos geht es jetzt um den Lärm, den die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren verursachen. Zwar werden Schallemissionen von Pkw und Motorrädern nicht manipuliert, damit die Fahrzeuge entsprechende Test bestehen - so wie es offenbar bei den Abgasmessungen von VW-Dieselautos der Fall gewesen ist. Doch die Hersteller haben Strategien entwickelt, um Motoren und Auspuffanlagen so zu konstruieren, dass sie in den standardisierten Messverfahren, die unter ganz bestimmten Bedingungen stattfinden, gerade so durchkommen. Auf der Straße sind die Fahrzeuge dann meist viel lauter als erlaubt. Das ist bereits seit Längerem bekannt. Doch seit Dieselgate wird nun genauer hingeschaut. (Welt S. 9)

AUTOINDUSTRIE - Amerikas prominentester Umweltschützer Al Gore setzt trotz des Dieselskandals auf die deutsche Automobilindustrie: "Ich war überrascht, als ich das erste Mal von dem Skandal hörte", sagte der ehemalige US-Vizepräsident. Er habe aber "eine Menge Respekt" vor den deutschen Autokonzernen. Seiner Ansicht nach werden sie ihre Position im globalen Maßstab auf lange Zeit verteidigen. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

UMWELT/AFRIKA - Der Grünen-Umweltexperte Oliver Krischer warnt angesichts der Umtauschprämie für alte Dieselfahrzeuge vor einer Verlagerung der Umweltprobleme vor allem nach Afrika. Krischer sagte: "Es ist zynisch, Autos, die hierzulande nicht mehr den Standards entsprechen, einfach in anderen Ländern weiter zu betreiben." (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

GRÜNE - Die Situation der Grünen vor der nächsten Bundestagswahl wird immer heikler: In einer repräsentativen Umfrage des Instituts YouGov verschlechterten sich die Grünen bei der Sonntagsfrage auf sechs Prozent. Sie liegen damit nur noch einen Prozentpunkt über der kritischen Einzugsgrenze für den Bundestag. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

AUFSCHWUNG - Der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland kommt bei den Menschen an - und die allermeisten nehmen dies auch so wahr. Fast zwei Drittel der Bürger sind im Hinblick auf ihren eigenen Lebensstandard der Ansicht, dass sie mindestens einen "gerechten Anteil" am Wohlstand erhalten. Zugleich hat sich die Zahl der in diesem Sinne Zufriedenen in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Das zeigt eine noch unveröffentlichte Auswertung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die sich auf Ergebnisse der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage für die Sozialwissenschaften ("Allbus") stützt. (FAZ S 15)

