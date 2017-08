Köln (ots) - Am 22.08.2017 startet in Düsseldorf die größte Castingtour in der Geschichte von "Deutschland sucht den Superstar". Zum 15-jährigen Jubiläum machen sich jetzt vier DSDS-Casting-Trucks auf den Weg in fast 60 Städte - so viele wie noch nie zuvor. Das Team hält mit den DSDS-Trucks auf zentralen öffentlichen Plätzen und castet auch in Hotels. Einen Monat lang tourt das Team der Ufa Show & Factual durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, um bislang unentdeckte Talente zu finden.



Es werden Sänger jeder Musikrichtung gesucht. Ob Schlager, Hip Hop, Rap, Pop, Reggae oder Rock. DSDS sucht die besten Sänger, schräge Charaktere, verrückte Entertainer, Internetstars und Stimmen, die unter die Haut gehen.



Bislang unentdeckte Gesangstalente zwischen 16 und 30 Jahren können ohne Voranmeldung vorsingen und sich so für die Show bewerben.



Zum offenen Casting bitte den Personalausweis mitbringen. Die Bewerber müssen am 01.01.2018 zwischen 16 und 30 Jahre alt sein. Für Minderjährige gilt: Beide Erziehungsberechtigte müssen den Castingbogen unterschreiben und ebenfalls ihren Personalausweis mitbringen. Falls diese nicht dabei sein können, bitte jeweils die Kopien der Vorder- und Rückseite ihrer Ausweise mitbringen. Für das Casting sollten die Bewerber drei Songs vorbereiten und können sich dabei gerne mit einem mitgebrachten Instrument begleiten.



Den Castingbogen sowie weitere Informationen zur Teilnahme gibt es unter: www.RTL.de.



Die 15. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" startet Anfang 2018. Weitere News zur Jurybesetzung, Konzept etc. werden zeitnah bekannt gegeben.



Teilnehmer haben in folgenden Städten die Möglichkeit zum Offenen Casting - ohne Voranmeldung - zu kommen - jeweils von 14.- 20.00 Uhr:



22.08.2017 Düsseldorf Arcaden, Friedrichstraße 133, 40217 Düsseldorf 23.08.2017 Bahnhofsvorplatz, 37081 Göttingen Viehmarktplatz, 54290 Trier 24.08.2017 Willy-Brandt-Platz, 99084 Erfurt Hauptmarkt, 08056 Zwickau Markt, 55116 Mainz Berliner Straße 50-52, 63065 Offenbach 25.08.2017 Konstablerwache, 60313 Frankfurt am Main Wilhelm-Leuschner-Platz, 04107 Leipzig 26.08.2017 Schlesischer Platz, 01097 Dresden Hetzelplatz, 67433 Neustadt an der Weinstraße Schlossplatz, 66119 Saarbrücken 28.08.2017 Altmarkt, 03046 Cottbus Neuer Lustgarten, Stadtplatz, 14467 Potsdam Congress Centrum Pforzheim, Am Waisenhausplatz 1, 75172 Pforzheim Festplatz Theresienwiese, 74072 Heilbronn 29.08.2017 Ulmer Münsterplatz, 89073 Ulm Kartoffelmarkt, 79098 Freiburg Willy-Brandt-Platz, 39104 Magdeburg Markt, 39576 Stendal 30.08.2017 Unterer Waisenhausplatz, CH-3011 Bern Ernst-August-Platz, Bahnhofsvorplatz, 30159 Hannover 31.08.2017 Unterer Waisenhausplatz, CH-3011 Bern Courtyard by Marriott, Theodor-Heuss-Allee 2, Bremen 01.09.2017 Bürgermeister-Smidt-Straße, 27568 Bremerhaven Romanshorner Platz, 88045 Friedrichshafen August-Fischer-Platz, 87435 Kempten NH Hotel Collection Berlin Mitte, Friedrichstraße 96, 10177 Berlin 02.09.2017 Königsplatz, 86150 Augsburg Bahnhofsvorplatz, 24114 Kiel Schiffbrücke, 24340 Eckernförde NH Hotel Collection Berlin Mitte, Friedrichstraße 96, 10177 Berlin 04.09.2017 Klingenberg, 23552 Lübeck Neuer Markt, 18055 Rostock Schillerplatz, 97421 Schweinfurt La-Spezia-Platz, 95444 Bayreuth 05.09.2017 Dr.-Max-Grundig-Anlage, 90762 Fürth 06.09.2017 Paradeplatz, 85049 Ingolstadt Regensburg Arcaden, Friedenstraße 23, 93053 Regensburg Marktplatz, 48431 Rheine Schlossplatz, 48143 Münster 07.09.2017 Kesselbrink, 33602 Bielefeld Bahnhofsvorplatz, 84032 Landshut Kleiner Exerzierplatz/Klostergarten, 94032 Passau 08.09.2017 Mirabellplatz, AT-5020 Salzburg Hansaplatz, 44137 Dortmund Staatl. Jugendmusikschule Hamburg, Mittelweg 42 20148 Hamburg 09.09.2017 Kuhtor, 47051 Duisburg Staatl. Jugendmusikschule Hamburg, Mittelweg 42, 20148 Hamburg 10.09.2017 Rainers Hotel Vienna, Gudrunstraße 184, AT-1100 Wien 11.09.2017 Rainers Hotel Vienna, Gudrunstraße 184, AT-1100 Wien 13.09.2017 An der Herz-Jesu-Kirche, 56068 Koblenz Bahnhofsvorplatz, 35576 Wetzlar Marktplatz G1, 68159 Mannheim 14.09.2017 Alter Markt, 42275 Wuppertal 15.09.2017 Bahnhofstraße, Siegtor, 57072 Siegen Willy-Brandt-Platz, 52062 Aachen Leonardo Royal Hotel Munich, Moosbacher Straße 90 80809 München 16.09.2017 Leonardo Royal Hotel Munich, Moosbacher Straße 90 80809 München 22.09.2017 Hilton Garden Inn Stuttgart, Mercedesstraße 75, 70372 Stuttgart 23.09.2017 Hilton Garden Inn Stuttgart, Mercedesstraße 75, 70372 Stuttgart 28.09.2017 MMC Studios Köln, Am Coloneum 1, 50829 Köln 29.09.2017 MMC Studios Köln, Am Coloneum 1, 50829 Köln







OTS: RTL Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7847.rss2



Pressekontakt: Anke Eickmeyer RTL Television GmbH Ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Telefon: 0221 / 4567 4244 Fax: 0221 / 456 4291 anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.de