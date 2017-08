Unterföhring (ots) -



- Ab 17. August komplettes Sky Sportangebot erstmals auch in der Schweiz verfügbar - inkl. Bundesliga, UEFA Champions League, Handball, Tennis, Formel 1, Golf und viel mehr - Zum Streaming über Web (PC/Mac), Smartphones und Tablets mit iOS & Android - weitere Plattformen folgen - Für monatlich CHF 19,90 oder alternativ als Tagespass für CHF 9,90



Unterföhring, 10. August 2017 - Noch in diesem Sommer können Schweizer Sportfans das komplette Sportangebot von Sky auch in der deutschsprachigen Schweiz verfolgen: Sky Deutschland startet am 17. August Sky Sport im Alpenland. Mit dem eigenen Sky Angebot lassen sich alle Sportarten, für die Sky auch die Rechte in Deutschland und Österreich hält wie z.B. die Bundesliga, UEFA Champions League, Handball, Tennis, Formel 1 und Golf, auch in der Schweiz über Web (mit PC & Mac) und iOS-&-Android-App für Smartphones und Tablets (inklusive AirPlay & Chromecast) streamen. In den kommenden Monaten wird es auch eine App für Smart TVs und Apple TV geben sowie bis Ende des Jahres auch auf den TV-Plattformen von Sunrise, Swisscom and UPC implementiert sein. Sky Sport ist verfügbar für CHF 19,90/Monat und kann alternativ von Kurzentschlossenen auch mit einem Tagespass für CHF 9,90/Tag gebucht werden (www.sky.ch).



Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory und Distribution von Sky Deutschland: "Mit dem Start von Sky Sport in der Schweiz bieten wir unser einzigartiges Sportportfolio auch den Schweizer Sportfans an und erschließen dadurch neue Zielgruppen. Neben Web, Smartphone und Tablet werden wir die App auf zusätzlichen Geräten und Plattformen starten in Kooperation mit verschiedenen Partnern."



Live-Sport:



- Fußball: Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB Pokal, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Österreichs tipico Bundesliga & Sky Go Erste Liga - Handball: Velux EHF Champions League, DKB Handball-Bundesliga - Tennis: Wimbledon, ATP World Tour Masters 1000 & 500 - Weitere Sportarten: Formel 1, golf (US PGA, European Gold Tour), Eishockey (Erste Bank Eishockey Liga)



Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2017).



