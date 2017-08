Investmentprofis entdecken Social Trading und sind immer stärker auf Wikifolio aktiv. Für sie ist die Plattform Marketinginstrument und Versuchslabor zugleich. Anleger investieren bisher aber nur zögerlich.

Ihre Kunden haben Hunderttausende auf der hohen Kante, mitunter sogar Millionen. Wer auf die Dienste eines Vermögensverwalters setzen möchte, braucht schon ein gewisse Anlagesumme. So war es zumindest früher. Heute können Anleger schon mit kleinen Beträgen auf die Strategien von Profis setzen, die ihre Dienste sonst nur vermögenden Kunden anbieten. Möglich macht das die Social-Trading-Plattform Wikifolio. Hier können User Musterdepots anlegen und für andere investierbar machen, ähnlich wie bei den Wettbewerber eToro und Ayondo.

Mittlerweile sind auf der Plattform auch 51 Vermögensverwalter aktiv. "Anleger haben so direkten Zugang zu den Handelsstrategien der Vermögensverwalter, können ihnen über die Schulter blicken und die Umsetzung der Handelsstrategie eins zu eins mitverfolgen und nachvollziehen", sagt Andreas Kern, Gründer des Wiener Fintechs. "Früher mussten Anleger mehrere hunderttausend Euro investieren, um in den Genuss einer von Vermögensverwalter betreuten Strategie zu gelangen. Über Wikifolio-Zertifikate können sie bereits ab einem geringen Betrag die Wertentwicklung der Strategien der Finanzprofis in ihr Depot holen."

Und für die Vermögensverwalter ist es natürlich auch ein Marketinginstrument. "Mithilfe von Wikifolio haben wir die Möglichkeit, unsere eigenen individuellen Strategien als absolut transparente Produkte zu präsentieren, die ein Schaufenster unserer Arbeit als Vermögensverwalter und Fondsmanager darstellen", sagt Stephan Albrech von der Albrech & Cie Vermögensverwaltung. "Dieses Schaufenster hat sich im Laufe der letzten Jahre als Marketinginstrument unseres Unternehmens etabliert."

Auch die Hinkel & Cie Vermögensverwaltung war von Anfang an begeistert, ihre Dienstleistungen einem jüngeren und damit größeren Publikum anbieten zu können. Die Düsseldorfer sind mit mehreren Wikifolios auf der Plattform vertreten, die sie teilweise zu Dach-Wikifolios zusammengefügt haben und in diese investieren sie auch das Geld ihrer Kunden.

Vermögensverwalter bieten derzeit mehr als 120 Wikifolios an, davon sind rund 90 Prozent auch investierbar, also Basis für ein Zertifikat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...