Neun Monate hielt der Brite Bali Padda an der Spitze von Lego durch - nun übernimmt wieder ein Däne den Chefposten bei der Kultmarke. Gründe nannte Lego nicht - doch das Unternehmen ist 2016 kaum gewachsen.

Der dänische Spielzeugkonzern Lego will nach nur neun Monaten den Vorstandsvorsitzenden auswechseln. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab, soll Niels B. Christiansen (51) ab dem 1. Oktober für Bali Padda an die Spitze des Unternehmens rücken.

Der in Indien geborene ...

