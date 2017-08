BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - In der Debatte über die enge Verbindung Niedersachsens zum VW -Konzern hat SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann den Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) verteidigt. "Sich in den rechtlichen Fragen mit Volkswagen abzustimmen war unbedingt notwendig", sagte der Vorsitzende der SPD im Bundestag am Donnerstag in Berlin. Amerikanische Gerichte hätten 2015 gedroht, den Konzern mit Schadenersatz-Urteilen "möglicherweise zu zerschlagen". Weil hatte damals eine Regierungserklärung vorab dem Unternehmen zum Gegenlesen geschickt.

"Ich finde es absolut heuchlerisch, wenn jetzt die CDU so tut, als sei das etwas völlig Neues", sagte der ebenfalls aus Niedersachsen kommende Oppermann. Ihre Ministerpräsidenten Christian Wulff und David McAllister hätten das "genau so gemacht"./ted/DP/tos

