Berlin (ots) - Passend zur Urlaubszeit hat StubHub, ein Online Ticket-Marktplatz des Unternehmens eBay, einen "Internationalen Reiseführer für Event-Abenteurer" veröffentlicht. Je nachdem, ob die Reisenden lieber Sportevents, Konzerte oder von allem etwas im Sommer erleben möchten, können sie sich auf der interaktiven Webseite schnell und einfach einen Überblick über die besten Events auf einer Weltkarte verschaffen.



Aktuelle Daten von StubHub zeigen, dass deutsche Ticketkäufer sehr gerne für Events ins Ausland reisen. So wurden in den vergangenen Wochen vor allem Tickets für Fußballspiele und Konzerte von Coldplay, U2 und den Rolling Stones in den Nachbarländern auf der Plattform gekauft. Umgekehrt stammen die meisten, die sich für Events in Deutschland begeistern, aus den USA. Auch Schweden und Brasilianer kauften Tickets für Events in Deutschland.



Mit dem "Internationalen Reiseführer für Event-Abenteurer" gibt StubHub seinen Kunden jetzt ein Tool an die Hand, mit dem die nächste Event-Reise noch leichter geplant werden kann. Sobald der Nutzer ausgewählt hat, ob er lieber Sport, Musik oder ein gemischtes Programm sehen möchte, erhält er eine Zusammenstellung von Events auf einer interaktiven Weltkarte. Mit einem Klick auf das gewünschte Event können Nutzer sich direkt einen Kalendereintrag erstellen und erhalten einen Link zu Ticketangeboten auf StubHub. Zudem gibt es die Möglichkeit, weitere Events im jeweils ausgewählten Land anzusehen und die Karte zu aktualisieren.



In Europa stehen zahlreiche Events zur Auswahl, zum Beispiel der österreichische Moto Grand Prix am 13. August oder das britische Reading Festival vom 24. bis 27. August. Sobald die personalisierte Auswahl feststeht, können die Nutzer den Reiseführer herunterladen und entweder zur eigenen Planung verwenden, per E-Mail an Freunde verschicken oder auf sozialen Netzwerken teilen.



Highlights des Reiseführers sind unter anderem: Formel 1 in Monza (Italien) Real Madrid - FC Barcelona (Spanien) John Legend in Stockholm (Schweden) New England Patriots in New Orleans (USA) Ultra Music Festival in Tokyo (Japan)



"Mit so vielen unglaublichen Live-Events, die diesen Sommer auf der ganzen Welt stattfinden, gibt es keinen Grund, die Lieblings-Band oder das Lieblings-Team zu verpassen", erklärt ein Unternehmenssprecher von StubHub Deutschland. "Egal, ob man den Urlaub schon gebucht hat oder ihn bald buchen möchte: Der 'Internationale Reiseführer für Event-Abenteurer' hilft bei der Planung eines unvergesslichen Sommerurlaubs."



Der Internationale Reiseführer für Event-Abenteurer ist über folgenden Link erreichbar: https://www.stubhub.de/17-top-events-2017



