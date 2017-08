Die Planer der Gasleitung Nord Stream 2 verteidigen das Projekt gegen US-Sanktionen. Rainer Seele, Chef des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV, sprach bei der Präsentation der Halbjahreszahlen Klartext.

Um den heißen Brei herumreden, das kann Rainer Seele nicht. Der Chef des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV fand bei der Präsentation des Halbjahresergebnisses 2017 in Wien klare Worte in Bezug auf die neuen US-Sanktionen gegen Russland: "Wer sich den Gesetzestext ansieht, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die USA durch diese Sanktionen mehr LNG nach Europa verkaufen wollen." An Änderungen beim Projekt Nord Stream 2 denkt Seele jedenfalls nicht: "Wir stehen vollumfassend hinter diesem Projekt."

Damit schloss Seele die Phalanx der deutschen und österreichischen Energieunternehmen gegen die US-Administration und deren neuen Strafmaßnahmen gegen Russland. Was die Unternehmen zusammenrücken lässt, ist die Pipeline Nord Stream 2, die von Russland durch die Ostsee Erdgas bis nach Deutschland leiten soll. Beteiligt an dem rund 9,5 Milliarden Euro schweren Projekt sind unter anderem die Konzerne ...

